Президенты Азербайджана и Турции посетили могилу Гейдара Алиева, Аллею шехидов и памятник в честь турецких шехидов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 10 декабря посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.
Затем президенты посетили Аллею шехидов. Главы государств возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган также посетили памятник, воздвигнутый в честь турецких шехидов, возложили венок.
Главы государств написали сердечные слова в Памятной книге.
Как сообщает АПА, главы государств возложили венок к могиле великого лидера.