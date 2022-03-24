Айрис Кноблох стала первой женщиной — президентом международного Каннского кинофестиваля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организаторов смотра.

Она вступит в должность с 1 июля и будет занимать этот пост три года.

Айрис Кноблох до 2020 года руководила компанией Warner Bros во Франции, курировала проекты Германии, Австрии и Швейцарии. Кноблох была одним из членов Оскаровского комитета 2021 года во Франции. В Каннах она сменит Пьера Лескюра, занимавшего президентский пост на протяжении последних восьми лет. «Франция оказывает мне великую честь, доверив пост президента Каннского кинофестиваля. Я счастлива, что смогу посвятить всю свою энергию этому фестивалю планетарного масштаба», — прокомментировала назначение она.

Каннский кинофестиваль в 2022 году пройдет с 17 по 28 мая.