Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о готовности провести саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном, отметив, что на встрече необходимо решать насущные вопросы для получения практического результата, сообщает газета Chosun Ilbo.

Президент Юн отметил, что в Южной Корее наблюдается разочарование предыдущими встречами с северокорейским лидером, после которых не было достигнуто значимых результатов в урегулировании конфликта.

«В первую очередь надо начать с гуманитарных вопросов, открыть дверь контактам и диалогу между Югом и Севером. Следует провести определенное число дискуссий, задать направление. Только так саммит может принести полезные результаты, о которых мы можем сообщить народу и странам-соседям. Нет причин отказываться от саммита, но поможет ли показной саммит миру на Корейском полуострове?» — отметил Юн.