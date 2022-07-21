Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене режима ЧП в Каракалпакстане с 21 июля.

В документе отмечается, что решение было принято по просьбе Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения, и с учетом того, что на территории Каракалпакстана восстановлен общественный порядок и обеспечена безопасность граждан, защита их прав и свобод.

Указ президента направлен утверждение в палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

В Каракалпакстане 1 июля прошли протестные акции после того, как в повестку дня были внесены предложения о внесении в Основной закон страны изменений в статьи о статусе Автономной Республики Каракалпакстан.

В МВД Узбекистана сообщили, что акции организовала группа граждан, которая «неправильно истолковала» поправки, предусмотренные для внесения в Конституцию страны.

Президент Узбекистана Шевкет Мирзиёев лично побывал в Нукусе, где заверил граждан, что статус Каракалпакстана не будет изменен.

Указом, подписанным Мирзиёевым, на территории Каракалпакстана до 2 августа был объявлен режим ЧП.

Жертвами беспорядков 1-2 июля в Нукусе стали не менее 21 человека.