Президент Аргентины Хавьер Милей решил аннулировать указ о повышении заработной платы главы государства и высокопоставленных чиновников страны. Об этом сообщается в официальном аккаунте офиса аргентинского лидера в социальной сети X (бывший Twitter).

Речь идет о документе, который президент подписал в конце февраля 2024 года. Как следует из указа, заработная плата Милея и высокопоставленных чиновников должна была увеличиться на 48%.

«Офис президента информирует, что по решению <…> Хавьера Милея будут аннулированы все повышения зарплат государственной администрации, включая президента, вице-президента, министров и секретарей», — говорится в заявлении.

19 февраля агентство Reuters со ссылкой на данные Католического университета Аргентины (UCA) сообщило, что уровень бедности в стране достиг максимальных значений за последние 20 лет. В январе текущего года этот показатель вырос на 7,9% по сравнению с декабрем 2023 года и составил 57,4%. По информации журналистов, рост уровня бедности произошел из-за проведенной главой государства девальвации песо и последовавшего за этим увеличения цен на товары. (gazeta.ru)