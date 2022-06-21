Президенты Азербайджана и Узбекистана — Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев — в ходе переговоров в расширенном формате договорились расширять сотрудничество в сферах экономики, транспорта, АПК, в туризме, гуманитарном направлении.

Согласно сообщению сайта узбекского лидера, Шавкат Мирзиёев заявил, что Баку является надежным стратегическим партнером Ташкента, выразил удовлетворение достигнутым уровнем взаимовыгодного сотрудничества. Он также подтвердил приверженность дальнейшему наращиванию узбекско-азербайджанского стратегического партнерства.

Президент Узбекистана предложил наращивать объемы взаимной торговли, расширять промышленную кооперацию, реализовать ряд проектов в машиностроительной, электротехнической, текстильной, винодельческой, пищевой, строительной, нефтегазовой, нефтехимической, фармацевтической, агропромышленной и других отраслях.

В ходе переговоров стороны достигли договоренности по созданию совместного инвестиционного фонда для выработки и продвижения перспективных проектов кооперации в двух странах.

Лидеры двух стран отметили важность осуществления совместных проектов в свободных экономических зонах обеих стран для экспорта продукции на рынки третьих стран. Будут также согласованы меры по повышению эффективности с использованием системы транспортных коммуникаций, в том числе железной дороги Баку – Тбилиси – Карс.

Согласно договоренностям, министры сельского хозяйства подготовят «дорожную карту» по созданию кластера производства шелка, продвижению проектов в области хлопководства, внедрению инновационных разработок. Стороны в рамках укрепления двустороннего сотрудничества также договорились установить партнерские отношения между столицами и крупными городами двух стран. Мирзиёев предложил в текущем году провести в Ташкенте первый Форум регионов и выставку их промышленного потенциала.