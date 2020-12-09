Президент утвердил список структур для интеграции в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении списка информационных систем и ресурсов государственных органов (структур) и других соответствующих структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».

Как передает Trend, в соответствии с указом, в связи с исполнением закона «О мерах по совершенствованию управления в сфере усыновления» № 393 от 10 декабря 2018 года утверждается «Список информационных систем и ресурсов государственных органов (структур) и других соответствующих структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».