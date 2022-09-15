Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Самарканд в четверг в Самарканд для участия в 22-ом саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Анадолу.

Президента Эрдогана встречали премьер Узбекистана Абдулла Арипов, вице-премьер Джамшид Ходжаев, посол Турции в Ташкенте Олган Бекар и др.

В ходе поездки турецкого лидера сопровождают супруга Эмине Эрдоган, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр казначейства и финансов Нуреддин Небати, министр нацобороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, глава Управления оборонпрома при Администрации президента Исмаил Демир, руководитель управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Визит президента Турции организован по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Турецкий лидер примет участие в саммите в качестве «особого почетного гостя».

Саммит ШОС в Самарканде станет первым в истории организации, на котором Турция будет представлена на уровне президента.

На 16 сентября намечено выступление президента Эрдогана на саммите.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч.