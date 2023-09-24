Новый процесс в рамках урегулирования на Кипре может «продолжаться только на уровне, приемлемом обеими сторонами».

Об этом заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар, отвечая на вопросы СМИ по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях 78-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что правительство ТРСК «не пойдет на уступки в отношении принципа суверенитета».

По словам Татара, он передал генсеку ООН требование «принять во внимание пожелания ТРСК относительно равноправной структуры двух государств и суверенитета ТРСК с тем, чтобы стороны на острове взаимодействовать по таким вопросам, как возобновляемые источники энергии, равный доступ к ЕС, нелегальная миграция и разминирование».

Политик отметил, что прямые рейсы в аэропорт Эрджан по-прежнему невозможны из-за препятствий с греческой стороны.

Президент подчеркнул, что цель ТРСК – «жить в мире и согласии». «Турецкая община также имеет право жить на острове, как и греки. В течение 60 лет киприоты-турки сталкиваются с большой несправедливостью», — отметил он. (Агентство Анадолу)