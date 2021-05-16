Президент США призвал ХАМАС прекратить удары по Израилю

Американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с главой Палестины Махмудом Аббасом заявил о приверженности Соединённых Штатов урегулированию палестино-израильского конфликта путём переговоров, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Он подчеркнул, что переговоры являются лучшим способом для достижения прочного урегулирования палестино — израильского конфликта. Кроме того, президент США заявил, что палестинское движение ХАМАС должно прекратить ракетные удары по территории Израиля.

Байден добавил, что поддерживает меры, направленные на обеспечение достойной, безопасной и свободной жизни для народа Палестины. Он напомнил, что Вашингтон принял решение возобновить помощь палестинцам, в том числе экономическую и гуманитарную. Также демократ заявил о приверженности американской стороны «укреплению партнёрства между США и Палестиной».

Отмечается, что Байден и Аббас выразили совместное желание, чтобы Иерусалим стал местом мирного сосуществования для людей любого происхождения.

Эскалация на границе Газы началась вечером 10 мая. Она последовала за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит обмен ракетными ударами. Есть жертвы и пострадавшие (aif.ru)