Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен немедленно прекратить наступление в городе Рафах на секторе Газа, обосновав своё решение недостаточностью мер, принимаемых для защиты мирных жителей. За это проголосовали 13 судей из 15, два были против.

Кроме того, в решении суда указано, что Израиль должен обеспечить доставку в сектор Газа всей необходимой гуманитарной помощи, а для этого держать пограничный переход в Рафахе открытым.

Речь идёт о так называемых срочных временных обеспечительных мерах в отношении Израиля по иску, поданному ранее ЮАР и рядом других стран в связи с обвинениями в геноциде палестинцев, которые Израиль отрицает.

В январе суд потребовал от Израиля принять меры по недопущению геноцида палестинского населения сектора, не допускать призывы к геноциду, не уничтожать доказательства совершения возможных преступлений в Газе, а также способствовать улучшению гуманитарной ситуации в секторе Газа. Тогда он не требовал полного прекращения военной операции Израиля против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) в секторе Газа. Нынешнее решение касается именно Рафаха, а не всей территории сектора. Суд не стал призывать Израиль к полному прекращению его военной операции против ХАМАС, чего требвала в своём иске ЮАР.

Израиль настаивает на том, что имеет право защищать себя от угрозы ХАМАС. «Никакая сила на Земле не заставит Израиль прекратить защиту своих граждан и преследование ХАМАС в Газе», — сказал на пресс-брифинге в пятницу пресс-секретарь правительства страны Ави Хайман. Бвшиий постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон написал в соцсети Х: «Пока судьи Международного суда в Гааге наслаждаются комфортом и расходятся к своим семьям, в Газе томятся 125 заложников. Израиль не прекратит войну, пока наши заложники не вернутся домой, а ХАМАС не будет полностью побеждён».

У Международного суда ООН нет возможности принудить страны к исполнению его решений. Например, в марте 2022 года этот же суд принял решение, предписывающее России немедленно прекратить военные действия в Украине, что не было сделано. В случае неисполнения решения суда желающие страны могут ввести санкции против Израиля. (svoboda.org)