Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил, что глава государства Готабая Раджапакса официально покинул свой пост.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на News First, спикер парламента получил письмо президента об отставке, чего требовала конституция республики.

«Готабай Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — отметил Абеивардена, также добавив, что теперь в Шри-Ланке начинается конституционный процесс избрания нового президента.

Как уточнил спикер парламента страны, до определения нового главы государства его обязанности будет исполнять премьер-министр.

Абеивардена подчеркнул, что рассчитывает на оперативное завершение процесса избрания следующего президента Шри-Ланки и призвал общественность позволить депутатам действовать независимо и в «мирной обстановке».