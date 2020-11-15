Президент Северного Кипра совершит визит в Баку в знак поддержки Азербайджана — Эрдоган

«Президент Северного Кипра Эрсин Татар совершит визит в Азербайджан по случаю победы этой братской страны».

Как сообщает Анадолу, об этом сказал сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Гапалы Мараша, приуроченной к 37-летию Турецкой Республики Северного Кипра.

Президент Турции отметил, что Э.Татар совершит этот визит в знак поддержки Азербайджана.

Р.Т.Эрдоган передал привет Азербайджану из Северного Кипра и сказал, что Турция начнет строить могущенное будущее и с тюрками Кипра, точно так же, как начала строить его с Азербайджаном: «Вы стали свидетелями побед Азербайджана. Наш братский Азербайджан вернул себе за 44 дня свои земли, находившиеся под армянской оккупацией 28 лет. В настоящее время они постепенно возвращаются на свои земли. Пока мы едины, мы сможем справиться с любыми проблемами. Упокой Аллах души наших шехидов, благодаря которым нам довелось жить в эти славные дни».