Президент предупредил Армению: Пусть не играют с огнем, железный кулак на месте

«Мое слово все еще в силе. Если они перейдут от этих заявлений к каким-либо практическим действиям, то незамедлительно будут уничтожены. Никто не может их защищать. Пусть они не надеются на кого-либо. Они на протяжении долгих лет гордились своей так называемой «победоносной и сильной» армией».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 10 мая азербайджанскому телевидению в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику, отвечая на вопрос журналиста о том, что 8 мая в Армении ряд правительственных и оппозиционных сил озвучили реваншистские заявления о возвращении Шуши.

Глава государства подчеркнул, что у Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права говорить о реваншизме:

«Это является самоубийством для них. Еще раз хочу сказать, что мы пока еще следим за этими заявлениями. В Армении почти все проправительственные, оппозиционные элементы озвучивают мысли о возвращении города Шуши, Гадрута. Пока что мы проявляем сдержанность. Но пусть они не играют с огнем. Они видели наш железный кулак. Этот кулак на месте. Никто не сможет устоять перед нами. Если мы увидим хоть малейшую опасность для себя, то они незамедлительно будут уничтожены. Будут уничтожены прямо на месте. Они знают это. У нас есть для этого и сила, и воля. И кулак на месте».