Президент Польши утвердил договор с США об усилении военного сотрудничества

Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества двух стран. Церемония подписания документа президентом республики Анджеем Дудой состоялась в понедельник в Президентском дворце и транслировалась Польским телевидением.

В соответствии с соглашением, которое 15 августа подписали министры обороны двух стран, в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере 1 тыс. американских военнослужащих. Договор предусматривает не только увеличение американского военного контингента в Польше, но и закрепляет постоянный статус американского военного присутствия в стране.(ТАСС)