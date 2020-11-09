Президент Польши утвердил договор с США об усилении военного сотрудничества

Польша ратифицировала межправительственное соглашение с США об усилении военного сотрудничества двух стран. Церемония подписания документа президентом республики Анджеем Дудой состоялась в понедельник в Президентском дворце и транслировалась Польским телевидением.

В соответствии с соглашением, которое 15 августа подписали министры обороны двух стран, в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере 1 тыс. американских военнослужащих. Договор предусматривает не только увеличение американского военного контингента в Польше, но и закрепляет постоянный статус американского военного присутствия в стране.(ТАСС)

| 2020-11-09T18:54:35+04:00 9 ноября 2020, 21:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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