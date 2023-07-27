В Нигере группа военных объявила по национальному телевидению, что президент страны Мохамед Базум отстранён от власти, границы закрыты, введён комендантский час. Об этом сообщает Reuters.

Накануне президентская гвардия Нигера заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции. Первоначально офис президента распространил сообщение, что ни армия, ни Национальная гвардия не поддержали мятежников. Однако уже через несколько часов появились сообщения, что Базум смещён.

Позднее стало известно о том, что в Нигер отправился президент Бенина Патрис Талон для посредничества в урегулировании ситуации.

Как сообщили источники Jeune Afrique, поводом к мятежу могло послужить намерение Базума уволить командира президентской гвардии генерала Омара Тчиани. Тчиани находился на этом посту еще при предыдущем президенте Нигера Махамаду Иссуфу.

Мятеж произошел на фоне саммита Россия–Африка в Санкт-Петербурге. Нигер в саммите не участвует, сообщил источник «РИА Новости». По его информации, это не связано с мятежом.

Британское издание Independent писало, что в Нигере присутствуют наёмники российской ЧВК «Вагнер». При этом Базум эти сведения отвергал. По словам президента, страна не собирается приглашать вагнеровцев на свою территорию, так как они создают много проблем и занимаются дезинформационными кампаниями.

При этом наёмники ЧВК присутствуют в соседнем Мали, где, как и в Буркина-Фасо, недавно произошёл переворот. Военная хунта Мали проводит пророссийскую политику.

Мохамед Базум был избран президентом в 2021 году. При предыдущем президенте работал главой МВД и МИДа.

Нигер – бывшая французская колония в Западной Африке. Страна богата природными ресурсами. На её долю приходится 7% мировых запасов урана.