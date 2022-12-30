Президент Молдовы Майя Санду заявила, что ей «нечего обсуждать с государством-агрессором», комментируя возможность переговоров с российскими властями.

По словам Санду, она не видит возможности поддерживать с Россией конструктивные отношения после ее полномасштабного вторжения в Украину, пишет NewsMaker.

По ее словам, угрозы и запугивания других стран — это та политика, которую демонстрирует РФ.

«Таковы инструменты России: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с Россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей?» — сказала президент. (unian.net)