Россия имеет значительную роль во всем, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения, поэтому Кишинев продолжает настаивать на выводе российских военных с территории Молдавии.

Как передает РИА Новости, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду.

«Молдавия всегда ясно говорила, что Россия имеет значительную роль в том, что касается приднестровского конфликта, начиная с его возникновения и заканчивая всем, что происходит по сегодняшний день. Мы просим вывести российских военных, мы просим ликвидировать боеприпасы на складах левобережья, мы выступаем за мирное решение конфликта», — заявила М.Санду.