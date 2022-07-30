Президент Молдовы Майя Санду осудила убийство украинских военнопленных в Еленовке, прямо обвинив Россию и призвав к международному расследованию.

Об этом, как пишет «Европейская правда», она написала в Twitter.

«Ошеломлена и в ужасе от убийства Россией украинских военнопленных в Еленовской исправительной колонии. Эта неоправданная война против Украины является грубым нарушением международного права и прав человека. Мы решительно осуждаем такие действия и призываем к международному расследованию и санкциям», — написала Санду.