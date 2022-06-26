Литва не пойдет на уступки в урегулировании вопроса транзита подпавших под санкции товаров в Калининградскую область. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент республики Гитанас Науседа.

Науседа заявил о намерении применять санкции ЕС в отношении России, в том числе сохранять контроль над провозимыми через территорию республики товарами. По его словам, ни о каких «коридорах» не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России». Вместе с тем президент Литвы отметил необходимость консультаций с Еврокомиссией в ближайшее время о введенных против Москвы санкциях. Он выразил беспокойство насчет их последствий, считая, что ограничения не должны наносить ущерб интересам Литвы и международным соглашениям.