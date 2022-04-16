Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Швецию и Финляндию как можно быстрее подать заявку на вступление в НАТО. По его мнению, присоединение этих стран к Альянсу поможет усилить безопасность на территории Балтии и улучшит позиции организации в целом.

Как передает Financial Times, Гитанас Науседа заявил: «Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию».

Президент Литвы также отбросил угрозы России о развертывании ядерного оружия на территории Балтии и увеличению военного присутствия в регионе. По словам Науседы, РФ давно хранит такое вооружение в своем калининградском эксклаве, а скандинавские страны лишь ответят на агрессию «соседа».

Премьер-министр Финляндии Санна Марин в начале апреля заявила, что Россия — это не тот сосед, каким его считали. И теперь государство должно пересмотреть свою военную позицию.

Вторая по величине оппозиционная партия Швеции, «Шведские демократы», готова обратиться к правительству насчет вступления в НАТО, если Финляндия подаст заявку.

По данным The Times, обе страны намеренны присоединиться к Альянсу уже ближайшим летом.

А тем временем Россия начала переправлять войска к границе с Финляндией.