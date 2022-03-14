Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что военные США должны на постоянной основе присутствовать в Восточной Европе. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CNN.

По словам главы государства, НАТО следует укреплять свой восточный фланг.

«Это Прибалтика, Польша, Румыния. Это было бы четким сигналом Москве, что НАТО готова защищать своих членов», — сказал он.

Латвийский лидер выразил мнение, что всему региону необходимо постоянное присутствие американских военных.

Он также отметил, что Латвия хотела бы разместить на своей территории базу альянса. (Газета.Ру)