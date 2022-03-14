Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что военные США должны на постоянной основе присутствовать в Восточной Европе. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CNN.

По словам главы государства, НАТО следует укреплять свой восточный фланг.

«Это Прибалтика, Польша, Румыния. Это было бы четким сигналом Москве, что НАТО готова защищать своих членов», — сказал он.

Латвийский лидер выразил мнение, что всему региону необходимо постоянное присутствие американских военных.

Он также отметил, что Латвия хотела бы разместить на своей территории базу альянса. (Газета.Ру)

image
(Пока оценок нет)