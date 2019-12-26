президент Ирака дал парламенту два дня для ответа на его прошение об отставке

Президент Ирака Бархам Салех предложил парламенту в течение двух дней дать ответ на его прошение об отставке. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, руководство иракского парламента получило письменное послание Салеха, в котором он «отводит два дня для обсуждения депутатами его прошения об отставке и принятия решения по данному вопросу».

Салех в своем прошении в четверг об отставке отметил, что, по его убеждению, «политическая и парламентская деятельность должны отвечать высшим интересам народа».

Президент Ирака обратился в парламент с просьбой об отставке на фоне крайне тяжелой политической ситуации и невозможности политических партий договориться о кандидатуре нового премьер-министра. Глава иракского государства выразил несогласие и сожаление по поводу выдвижения на пост премьера крупнейшим парламентским блоком, альянсом «Аль-Бинаа», кандидатуры губернатора провинции Басра Асаада аль-Идани.(ТАСС)