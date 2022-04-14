«В прошлом месяце между Ираном и Азербайджаном был подписан меморандум о строительстве мостов, железнодорожных мостов».

Как сообщает АПА, об этом 12 апреля на совещании, посвященном итогам первого квартала нынешнего года, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в этом меморандуме есть также положение, связанное с прокладкой электрических линий: «Поэтому мы в скором времени должны приступить и к этой работе. В любом случае, в нынешнем году необходимо представить конкретные предложения, связанные с работами, которые будут проделаны на территории Азербайджана. После прокладки линий от Джебраильской подстанции до Зангилана и достижения последнего соглашения с Исламской Республикой Иран эта линия может быть проложена уже через Иран.

Кроме того, предусмотрено строительство автомобильных и железнодорожных мостов. Конечно, это не отрицает открытия Зангезурского коридора. Зангезурский коридор должен быть открыт. 6 апреля в Брюсселе состоялся широкий обмен мнениями, связанный с вопросом как железной, так и автомобильной дороги через Зангезур. Уже готовится проект прокладки дороги через Иран в Нахчыван и выхода оттуда на мировые рынки. Надеюсь, что в ближайшем будущем может быть проведена церемония закладки фундамента, и, таким образом, откроется новый международный транспортный коридор. Вообще, все наши планы, связанные с транспортной инфраструктурой, были выполнены своевременно.

Если бы сегодня эти крупные инвестиции не вкладывались в порт, железные дороги, аэропорты, автомобильные дороги и другую инфраструктуру, то Азербайджан, конечно, мог быть лишен этих новых возможностей. Однако, напротив, сегодня мы можем максимально задействовать нашу транспортную инфраструктуру. На судостроительном заводе строятся новые сухогрузы, танкеры. То есть, все это – своевременно предпринятые шаги. Если бы мы не построили судостроительный завод, то сегодня не могли использовать эти возможности. А сейчас мы ни от кого не зависим. Можем строить столько паромов, танкеров, сухогрузов, сколько пожелаем. В этом году мы увеличим объем грузоперевозок по Каспию, в следующем году он вырастет еще».