15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба Президента.

На встрече была отмечена широкая повестка дня отношений, были затронуты вопросы сотрудничества в энергетической сфере, безопасности в регионе, постконфликтного периода, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и другие вопросы.

Глава государства отметил, что Азербайджан хочет видеть Южный Кавказ регионом сотрудничества.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность с точки зрения развития двусторонних отношений вопросов, обозначенных президентом США Джозефом Байденом в письмах, адресованных ему по случаю Дня независимости Азербайджана и в рамках Бакинской энергетической недели, а также в своем письме Джозефу Байдену.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.