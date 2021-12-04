Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Королю Таиланда Его Величеству Махе Вачиралонгкорну Бодиндрадебайаварангкуну поздравительное письмо по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

В послании говорится:

«Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

Убежден, что двусторонние отношения между нашими странами и впредь будут развиваться в русле дружбы, наши связи в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения, будут расширяться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Таиланда – постоянного благополучия и процветания».