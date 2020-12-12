Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

Минует 17 лет с кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Как передает Report, в связи с этим 12 декабря президент Ильхам Алиев и члены его семьи прибыли в Аллею почетного захоронения, где посетили могилу Г.Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок на могилу общенационального лидера.

Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Глава государства Ильхам Алиев и члены его семьи также возложили цветы на могилу супруги общенационального лидера, видного ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой. Также была почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.