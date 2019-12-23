Президент Ильхам Алиев дал интервью группе местных журналистов по итогам года

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал подробное интервью местным журналистам в связи с итогами года.

Как сообщает Report, глава государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал 2019 год в целом успешным для нашей страны. Он отметил, что все задачи, поставленные в начале года, нашли отражение в жизни.

Подчеркнув, что во внешней политике также достигнуты большие успехи, Президент Азербайджана сказал: Связи с традиционными партнерами вышли на более высокий уровень, реализованы многочисленные совместные инициативы, достигнут ряд важных соглашений с соседними странами. Азербайджан посетили более 40 глав государств и правительств, в этом отношении год был рекордным.

Глава государства в своем интервью высоко оценил достигнутые в нынешнем году экономические показатели, осуществленные реформы, работу, проделанную в связи с социальной защитой населения.

Президент Ильхам Алиев также ответил на вопросы журналистов о значении транснациональных энергетических и транспортных проектов, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении пропаганды религиозно-духовных ценностей, мультикультурализма.

В интервью, в котором далее был затронут вопрос реформ, прокомментированы систематические шаги, предпринимаемые в данном направлении, говорилось о позитивных результатах кадровых и структурных реформ. Глава государства также поделился мнением о поведении оппозиции, очередных парламентских выборах и других актуальных вопросах, связанных с общественно-политической жизнью страны.