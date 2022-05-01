Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси не просит расширения военной помощи со стороны США, однако нуждается в большей политической поддержке от Вашингтона в свете событий на Украине. Соответствующее заявление она сделала в беседе c американской газетой The Hill, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, западные партнеры Грузии не должны забывать о ее стране.

«Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи…, но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдовы», — сказала она.

Политик отметила, что желает видеть больше упоминаний Грузии в заявлениях властей Соединенных Штатов, указав, что это стало бы «важным сигналом Москве».

Также Зурабишвили подчеркнула, что грузинское государство не собирается отказываться от своих устремлений в НАТО, так как хочет гарантий безопасности.