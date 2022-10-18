Своими безответственными заявлениями президент Франции Эммануэль Макрон может навредить процессу подписания мирного соглашения, таким мнением поделился с # политолог Фархад Мамедов.

По его словам, выступление Макрона можно характеризовать так: он выступил в свойственной ему манере.

«Он так понимает этот конфликт, и именно такой у него подход. Это демонстрирует то, что французское руководство не то, что не воспринимает поствоенные реалии региона, а убеждено, что ничего не изменилось, и можно без последствий делать такие безответственные заявления», — сказал эксперт.

Аналитик считает, что Азербайджан не сведет к нулю отношения с Францией, а вот ее посредничество в отношениях Азербайджана и Армении, скорее всего, будет сведено на нет.

«В Праге французской стороне был дан шанс принять участие в процессе и заработать какие-то очки и удовлетворить свое эго. Однако, после этих заявлений, я не думаю, что Франции будет позволено в какой-либо ипостаси подойти к армяно-азербайджанскому вопросу», — добавил он.

Мамедов, говоря о заявлении президента Азербайджана в Астане о выводе войск Армении из Карабаха и предоставлении коридора Азербайджану, отметил, что предоставить коридор и вывести свои войска из Карабаха – это обязательство Армении по итогам войны.

«Президент Азербайджана делает упор на этот документ и взятые Арменией на себя обязательства. Вообще в Астане президент сделал ряд ремарок, особенно он указал на то, что в Праге страны признали территориальную целостность друг друга. Вообще, это последний период, который отведен Армении и посредникам для того, чтобы Ереван понял необходимость подписания мирного договора», — сказал эксперт.

Аналитик также добавил, что озвученное президентом страны перед президентом России тоже было символично.

«В Праге при посредничестве Шарля Мишеля и Эммануэля Макрона стороны признали территориальную целостность друг друга, это же было озвучено и перед президентом России. Это последние два месяца, которые отведены всем для того, чтобы данный вопрос был закрыт», — подчеркнул он.

Аналитик также отметил, что после заявления президента Франции нет никакой реакции со стороны руководства Армении.

«Потому что президент Франции сделал хуже армянской стороне, нежели азербайджанской. Он ослабил позиции Франции и даже ее влияние на действия ЕС. Сейчас уже и Шарль Мишель может выйти с претензиями к французской стороне с тем, что такие безответственные заявления могут привести к срыву процесса», — сказал он.

Политолог считает, что процесс подписания мирного соглашения не будет сорван, несмотря на заявления президента Франции.

«Обратите внимание, именно Пашинян в эти дни анонсировал встречу комиссии по делимитации в Брюсселе 31 октября. То есть и они понимают, что заявление Макрона может обострить ситуацию в регионе», — резюмировал он.