Президент Франции Эмманюэль Макрон 2-4 июня совершит госвизит в Германию. Он состоится по приглашению президента Германии Франка- Вальтера Штайнмайера.

Как передает # со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-служба главы ФРГ.

Отмечается, что это первый государственный визит президента Франции в Германию за 23 года.

«Эмманюэль Макрон совершит государственный визит в Германию со 2 по 4 июля 2023 года. Своим государственным визитом в ознаменование 60-летия Елисейского договора президент Макрон отдает дань уважения тесной дружбе между нашими двумя странами», — говорится в сообщении.

Макрон и Штайнмайер планируют посетить несколько регионов Германии. В пресс-службе президента ФРГ надеются, что визит президента Франции станет началом «новой главы в многолетней дружбе между двумя странами».

Ранее издание Politico писало, что в отношениях Франции и Германии нарастает напряжение во всех важных вопросах — от геополитики до оборонной сферы.