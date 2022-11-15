Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к лидерам государств на саммите G20, который проходит в Индонезии.

Футбольный чиновник вместо того, чтобы исключить РФ из организации и отстранить Иран, поставляющий стране-агрессору дроны-камикадзе, от участия в ЧМ-2022, предложил использовать мундиаль в качестве плацдарма для временного прекращения огня между Украиной и РФ.

«Я предлагаю всем подумать о прекращении огня между Украиной и Россией на один месяц во время чемпионата мира. Или хотя бы реализовать гуманитарные коридоры, которые могли бы привести к возобновлению диалога в качестве первого шага к миру.

Вы — мировые лидеры, у вас есть возможность влиять на ход истории. Футбол и чемпионат мира предлагают вам уникальную платформу единства и мира на всей планете», — заявил Инфантино.

Отметим, что украинская сторона отказывается от любого замораживания конфликта, так как это даст возможность российским войскам закрепиться на оккупированных территориях.

Напомним, Россия была отстранена от отборочного турнира ЧМ-2022 после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Однако, несмотря на вторжение РФ в Украину, ФИФА не торопится исключить Россию из организации. Более того, перед стартом ЧМ-2022 стало известно, что ФИФА продала российскому каналу права на трансляцию матчей мундиаля.

Добавим, что чемпионат мира по футболу состоится в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Стартует мундиаль матчем между сборными Катара и Эквадора. (УНИАН)