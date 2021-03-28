Президент Египта поручил разгрузить судно, заблокировавшее Суэцкий канал

Контейнеровоз Ever Given направлялся из Китая в Нидерланды. 24 марта судно длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн село на мель на 151-м километре Суэцкого канала. В результате аварии движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире оказалось перекрыто. В «пробке», образовавшейся у входа в канал, насчитывают уже более 320 судов.

Минувшей ночью контейнеровоз попытались сдвинуть с мели, но операция не увенчалась успехом. Новую попытку специалисты предпримут во время следующего прилива.