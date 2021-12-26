Президент Чехии Милош Земан считает возможными новые теракты в Европе в результате «капитуляции НАТО в Афганистане». Об этом он заявил в воскресенье в рождественском обращении к жителям республики, которое транслировали местные телеканалы.

«С точки зрения безопасности международная ситуация ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане, — подчеркнул он. — В результате этого к власти в данной стране снова пришло террористическое движение «Талибан». Этот «афганский Мюнхен», судя по всему, приведет к усилению миграционных потоков из Афганистана, но прежде всего к усилению риска, в том числе в Европе, новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских «близнецов» (на штаб-квартиру Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года — прим.)».(ТАСС)