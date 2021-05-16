Президент Чехии назвал «глупостью» включение его страны в список недружественных стран в РФ

Решение России включить Чехию в список недружественных стран является «глупостью», считает чешский президент Милош Земан. Об этом он заявил в интервью радиостанции Frekvence 1.

«С российской стороны это – глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей – это ошибка», — пояснил глава государства.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками.