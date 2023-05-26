Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва отклонил приглашение на Петербургский экономический форум в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу.

Я «не могу посетить Россию в настоящий момент», написал Силва в Twitter и добавил, что поблагодарил Путина за приглашение на мероприятие, которое должно состояться 14–17 июня.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, Силва изложил Путину «своё видение возможных посреднических усилий» по урегулированию конфликта в Украине.

Путин в ответ «подтвердил открытость к диалогу» и обвинил Киев и Запад в его «блокировке». Силва со своей стороны заявил, что готов принять участие в мирных переговорах «наряду с Индией, Индонезией и Китаем». (moscowtimes.ru)