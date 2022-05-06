Президент Боливии Луис Арсе призвал пригласить на Саммит Америк, который пройдет в июне в США, все страны Западного полушария, в том числе Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

«В соответствии с нашими принципами и ценностям Многонациональное Государство Боливия настойчиво призывает пригласить все страны Америки ради укрепления диалога и региональной интеграции, основанной на уважении достоинства и суверенитета народов», — написал он в четверг в Twitter.

По мнению Арсе, «нет ни одной причины, которая могла бы оправдать исключение народов и их голосов». «На девятом Саммите Америк будет поднята тема «Строительство устойчивого и справедливого будущего». С этим вызовом невозможно справиться, если не признавать плюрализм, игнорировать принцип самоопределения и накладывать вето на участие братских стран», — считает глава государства.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что представители правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на региональный форум, который пройдет в Лос-Анджелесе. Встречи глав государств и правительств стран Западного полушария проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств.