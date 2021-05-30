Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье, 30 мая, принял делегацию во главе с генеральным прокурором Верховного суда Турции Бекиром Шахином.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто успешное развитие дружеских и братских отношений между двумя странами по всем направлениям, роль взаимного сотрудничества органов прокуратуры в данном процессе.

Также были затронуты опыт Турции и осуществляемые в Азербайджане реформы в сфере прокуратуры, произведен обмен мнениями относительно перспектив сотрудничества.

Генеральный прокурор Верховного суда Турции Бекир Шахин 29 мая прибыл в Баку с официальным визитом по приглашению генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.