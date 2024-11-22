Дональд Трамп, продолжающий комплектовать свою команду, со второй попытки выбрал кандидатуру на пост генерального прокурора – это Пэм (Памела) Бонди, бывшая прокурор Флориды и адвокат Трампа на процессе о первом импичменте в 2019 году.

Трамп в двух словах объяснил свой выбор в собственной соцсети Truth Social: «Бонди переориентирует ведомство на его целевую задачу — бороться с преступностью и сделать Америку снова безопасной».

По мнению новоизбранного президента, до этого момента генпрокуратура США занималась тем, что боролась с ним и с другими республиканцами.

Сначала Дональд Трамп прочил в генпрокуроры своего преданного сторонника, экс-конгрессмена Мэтта Гетца, но это выдвижение спровоцировало скандал в США.

Гетц — фигурант нескольких уголовных расследований. В 2020 году на него завели дело о незаконной перевозке несовершеннолетних в целях сексуальной эксплуатации.

За недостатком улик дело было закрыто, но расследование обвинений против Гетца продолжилось. Помимо преступлений сексуального характера его обвиняли в употреблении наркотиков.

Многие высокопоставленные американские политики считают, что материалы следствия должны быть опубликованы.