Президент Азербайджана объявил об освобождении от оккупации 22 новых населенных пунктов – ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своем аккаунте в Twitter опубликовал список очередных населенных пунктов, освобожденных от армянской оккупации.

“Доблестная азербайджанская армия освободила от оккупации села Геджягезлю, Ашагы Сейидахмедли, Зергер Физулинского района, Баланд, Папы, Тулус, Гаджылы, Тинли Джебраильского района, поселок Миндживан, а также села Хурама, Хумарлы, Сарыл, Бабайлы, Учюнджю Агалы, Гаджаллы, Гырах Мюшлан, Юдгюн, Турабад, Ичери Мюшлан, Меликли, Джахангирбейли, Бахарлы Зангиланского района.

Да здравствует азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан!”.