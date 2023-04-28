28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с турецкими спортсменками, посвятившими свою победу на состоявшемся в Иреване чемпионате Европы по тяжелой атлетике Азербайджану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении турецких спортсменок Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгёрюн медалью «Терегги».

Текст распоряжения главы государства размещен в пятницу на официальном сайте президента АР.

В документе говорится, что спортсменки удостоены медали за то, что посвятили Азербайджану победы на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. «Действия турецких спортсменок стали проявлением братских нерушимых отношений между Азербайджаном и Турцией», — говорится в распоряжении.

14 апреля на церемонии открытия ЧЕ в столице Армении была совершена провокация с демонстративным сожжением флаг Азербайджана. Сразу после инцидента Баку отозвал национальную сборную.

Вместе с тем, в знак солидарности с братской страной, турецкие спортсменки, завоевавшие медали на первенстве, посвятили свои победы Азербайджану.