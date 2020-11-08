Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны

8 ноября Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Trend, глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.

Вначале Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства и его супруга также почтили память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Были возложены цветы на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли на Шехидляр хиябаны. Глава государства и первая леди почтили память отважных сынов Родины, отдавших жизнь за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы к их могилам.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу “Вечный огонь”.

Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства обратился на Шехидляр хиябаны к азербайджанскому народу.