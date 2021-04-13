Президент: Армянская армия уничтожена, ее не существует

«В Армении осознали, что их армия уничтожена, ее не существует, у них 10 тысяч дезертиров, все их восприятие поменялось»

Oб этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период».

Президент отметил, что в сложившейся ситуации виновата само армянское общество:

«Это психологическая травма да, вы абсолютно правы, но кто в этом виноват? Они сами. Не только те, кто у власти, но общество, в целом. Им нужно открыть глаза и понять, что нужно жить в этом окружении», — заявил президент.