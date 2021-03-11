Президент Армении вновь отказался подписывать указ о назначении нового главы Генштаба ВС

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ премьер-министра Никола Пашиняна о назначении нового главы Генштаба Вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте президента республики.

Кроме того, Саркисян не будет обращаться в Конституционный суд республики, чтобы оспорить предложенный правительством проект указа о назначении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна новым начальником Генштаба вооруженных сил республики.

25 февраля вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства. Руководство ВС утверждало, что кабмин и премьер не способны принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации». После этого премьер-министр уволил главу генштаба ВС Армении. Кроме того, в этот же день Пашинян выступил на митинге с обращением к военным, в котором приказал заниматься своим делом. После, 27 февраля, президент решил не отправлять в отставку главу Генштаба ВС. Несмотря на это, Пашинян повторно направил предложение об увольнении начальника Генштаба.