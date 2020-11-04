Президент Армении солгал в интервью российскому телеканалу — МИД Азербайджана

В интервью российскому телеканалу «РБК» президент Армении солгал, исказив факты.

Об этом в Twitter написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она подчеркнула, что он солгал, исказив факты относительно истории, демографии и экономического положения Нагорно-карабахской автономной области: «Президент Армении отметил, что в конце 80-х годов более миллиона армян покинули Азербайджан. На самом деле факты говорят том, что согласно переписи населения 1989 года в Азербайджане проживало всего 390 505 армян», — подчеркнула представитель МИД.

| 2020-11-04T13:39:03+04:00 4 ноября 2020, 14:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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