Президент Армении назвал внеочередные выборы единственным выходом из сложившегося кризиса

Президент Армении Армен Саркисян считает, что в стране глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис, единственным выходом из которого является проведение внеочередных выборов «в разумные сроки».

«Сегодня мы (и в первую очередь правительство, которое несет ответственность за своих граждан) должны признать существование глубокого политического, экономического, социального и психологического кризиса. Единственный логичный и цивилизованный выход — внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа», — написал он в статье «На пути к Четвертой республике», которая опубликована в понедельник пресс-службой президента.

Президент Армении также считает, что до проведения внеочередных выборов «с помощью одной из легитимных, сбалансированных и беспристрастных ветвей власти — института президента — должно быть сформировано правительство национального согласия».(ТАСС)