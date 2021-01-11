Президент Армении назвал внеочередные выборы единственным выходом из сложившегося кризиса

Президент Армении Армен Саркисян считает, что в стране глубокий политический, экономический, социальный и психологический кризис, единственным выходом из которого является проведение внеочередных выборов «в разумные сроки».

«Сегодня мы (и в первую очередь правительство, которое несет ответственность за своих граждан) должны признать существование глубокого политического, экономического, социального и психологического кризиса. Единственный логичный и цивилизованный выход — внеочередные выборы в разумные сроки с внесением необходимых поправок в Избирательный кодекс и конституцию, что позволит начать реальный процесс государственного строительства с чистого листа», — написал он в статье «На пути к Четвертой республике», которая опубликована в понедельник пресс-службой президента.

Президент Армении также считает, что до проведения внеочередных выборов «с помощью одной из легитимных, сбалансированных и беспристрастных ветвей власти — института президента — должно быть сформировано правительство национального согласия».(ТАСС)

| 2021-01-11T12:22:14+04:00 11 января 2021, 14:43|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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