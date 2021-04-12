Пресс-секретарь Зеленского: Киев не планирует наступление в Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала фейком заявления о якобы подготовке Киева к наступлению в Донбассе и призвала не поддаваться панике.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что информация о «подготовке Украины к наступлению в Донбассе» не соответствуют действительности и является дезинформацией. Кроме того, он заявил, что «освобождение» Донбасса силовым путем приведет к гибели большого числа среди мирного населения и военнослужащих, что является неприемлемым для Киева.
«Главнокомандующий нашей армии уже заявлял буквально на днях, что сообщение о якобы наступлении Украины в Донбассе — это полный фейк и дезинформация. Дело в том, что Украина просто не может наступать на свою же территорию и не может бороться со своими людьми», — сказала Мендель в эфире телеканала «Дом«.
При этом она призвала оценивать ситуацию трезво и не поддаваться панике. «Поддаваться панике и усугублять обстановку – это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы», — сказала пресс-секретарь.