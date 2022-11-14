Начальник Управления по связям с общественностью Государственной миграционной службы (ГМС) Эльнур Калантаров освобожден от занимаемой должности.

Об этом он сообщил сам.

Э. Калантаров заявил, что продолжит свою деятельность в качестве главы Азербайджанского представительства Международной организации «For Azerbaijan».

Отметим, что Э.Калантаров был назначен начальником управления по связям с общественностью в январе 2020 года. Ранее он занимал должность заместителя начальника этого управления. В прошлом году Э.Калантарову было присвоено звание полковника.