Пресс-конференция транзита власти

Скука и уныние. Таковы итоги и впечатления от ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Хотя его пресс-секретарь два дня не проводил брифинги по телефону и даже отключил его под предлогом подготовки к мероприятию года, но невозможно отделаться от впечатления, что подготовили президента out of his hands — из рук вон плохо.

Путин не только допускал фактические ошибки, например, утверждал, что работающие пенсионеры в СССР не получали пенсию. Получали. В разных размерах, в зависимости от стажа, занятости на вредных и тяжелых производствах и т.д. Вышедшие в отставку военные также могли без финансовых ограничений работать и получать пенсию.

Приводимые президентом статистические данные противоречили уже опубликованным в официальных источниках. К этому следует добавить уход от таких острых вопросов, почему медикам не платят прибавки к зарплатам, которые утверждены правительством. Президент ничего другого, чем обещать внимательно посмотреть на такое безобразие, не сказал. Он что не знал, о чем буквально вопят в регионах люди и медики в первую очередь или сказать что-то вразумительное не может, а возможно, и не хочет.

И вообще. Президент на пресс-конференции откровенно скучал. Придуманный им формат ему уже давно не интересен и проводит он мероприятие исключительно в силу бюрократической инерции. Была и еще одна задача. Надо было показать urbi et orbi — всему миру и подведомственному народу особенно, что месяцы вынужденной изоляции не сказались на способности президента все держать под своим личным контролем. И вот в этом появились в очередной раз большие сомнения.

Центральной темой, которую все ожидали, стала интерпретация Путиным фильма Алексея Навального об отравлении сотрудниками ФСБ. Надо сказать, что работа по определению, на языке спецслужб, экипажа, следящего за Навальным, на протяжении трех лет, попытки самого и его жены отравления была проведена огромная. И получилась настолько доказательной, что Путин даже не стал отрицать слежки. Он как-то высказался по поводу отравления, что хотели бы, то довели дело до конца.

Возможно сам начальник государства российского и с ним те, кто готовил ему материалы, не поняли, в чем он признался. Оказывается, в России спецслужбы вообще отравлением граждан занимаются, но вот с Навальным вроде бы не хотели. Уже не очень важно хотели или нет. На самом высоком уровне подтверждено, что подобной деятельностью, кстати, попадающей под вполне конкретные статьи Уголовного кодекса, занимаются за бюджетные деньги и средства налогоплательщиков.

Вторая давно известная и заезженная пластинка. Это все деятельность ЦРУ и британской разведки. Не мог Алексей Навальный самостоятельно найти и обработать такие материалы. Значит, ему их слили из ЦРУ или других западных разведок.

Смысл подобного ответа вполне понятен. Смазать информационную и разоблачительную часть материала и попытаться перенести дискуссию не по существу, а откуда материал пришел и заодно во всем обвинить вполне определенных врагов, для приличия названных оппонентами.

Дело даже не в том, кто слил или нашел эту информацию. Важно то, что она не опровергнута. Более того, подтверждена. И это один из очень важных результатов прошедшей пресс-конференции.

Второй существенный аспект. Непосредственно Путиным не затронутый, но от этого не потерявший значения. Уже видимая всеми в полном смысле слова катастрофическая деградация в прошлом одной из самой сильной спецслужб в мире.

Это же как надо потерять квалификацию, причем на всех уровнях, чтобы допустить саму возможность получения информации об агентуре и действующих работниках из всем доступных источников. Впрочем, чему тут удивляться. Какая квалификация у персонала, если при переводе средств по WESTERN UNION эти с позволения сказать джеймсы бонды в качестве обратного адреса указывают улицу и номер дома своей московской конторы. Тогда в Черногории их таким образом схватили, как говорят американцы с red hands, то есть поймали на горячем и никаких выводов не последовало.

И тут мы переходим к другому очень важному вопросу. Уже некоторое время по Москве гуляют слухи о начавшемся транзите власти. Причины называют самые разные. От не очень стабильного состояния здоровья Путина до необходимости какой-то перезагрузки власти.

Время берет свое и высшая российская элита, кстати, весьма разобщенная, не хочет оказаться в положении высшего советского руководства в день смерти Сталина. Все тогда случилось столь внезапно, хотя к этому дню и часу начали готовиться, по крайней мере, психологически после первых микроинсультов вождя летом и осенью 1945 года. Тогда на каком-то этапе удалось договориться, хотя через несколько месяцев Лаврентия Берию пришлось расстрелять.

Сейчас же борьба между башнями Кремля приняла такие острые формы, что ее уже невозможно скрыть. Причем важнейшей составляющей этой борьбы является размягчение главного стержня власти — сакральности Путина.

В стране бушует три кризиса. Экономический, структурный, ковидный. Если последний является объективным, от него страдает весь мир, то первые два чисто внутреннего российского происхождения. Глубину охвативших страну кризисов наглядно показывают ответы Путина на вопросы о ценах и о том, почему у людей такая маленькая зарплата.

Из ответов следует, что президент совершенно оторвался от действительности и на вопрос о зарплате отвечает, что она не маленькая. То ли он не знает уровень цен в стране, то ли не знает что отвечать. Скорее всего, и то, и другое. Не удивительно, что в таких условиях все группы в российской элите ищут выход из такого положения в транзите власти.

Их подталкивает не только внутренняя ситуация, но и внешняя. Непредвиденный приход Байдена в Белый дом и сопряженные с этим крайне негативные ожидания усиления дипломатической и финансовой изоляции очень нервируют серьезных людей в Москве.

Транзит власти нужен не сам по себе, а в какой-то мере согласованный с Западом. Все время лихорадочно ищут возможности наладить диалог с новой американской командой. Нужно понять, что она хочет и что может потребовать за возможность хотя бы какого-то смягчения напряженности.

Последняя такая попытка — выведение Анатолия Чубайса, как вроде бы системного либерала, имеющего большие связи в США, на позиции уполномоченного переговорщика. Для подкрепления его позиций даны разрешения на обсуждение возможных персональных изменений в правительстве. В частности, выдвижения Алексея Кудрина на должность премьер-министра.

К огромному разочарованию конструкторов и организаторов московского транзита никто в Вашингтоне с Чубайсом не то что разговаривать, но даже контактировать не захотел. И дело не в том, что нашли не того человека, можно найти другого. С Москвой американский истеблишмент сейчас и в ближайшей перспективе разговаривать не желает. Варитесь в собственном соку, а мы постоим в сторонке и посмотрим на результаты.

Да и как с московскими посланцами можно разговаривать, если Путин публично признал Екатерину Тихонову своей дочерью, а ее бывшего мужа Кирилла Шамалова своим зятем, хоть и прошлым. При этом, зять получил за $100 пакет акций компании «Сибур», стоимостью сотни миллионов долларов. С такой элитой в Вашингтоне и европейских столицах разговаривать не хотят. Токсично это.

И не нашел Путин ничего лучшего, чтобы заявить о такой себе программе вознаграждения высших менеджеров компании. И его сразу поймали на лжи, так из этой программы совсем не вытекает подобное приобретение.

Ложь, как известно, на коротких ногах. И когда президент такой большой страны так бессовестно врет, то поневоле задумаешься о том, чтобы ускорить транзит власти. По крайней мере, для спасения России.