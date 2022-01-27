Как сообщают АЗЕРТАДЖ и другие азербайджанские СМИ, 26 января посол России в Азербайджане Михаил Бочарников провел пресс-конференцию по итогам 2021 года. На брифинг, судя по публикациям, были приглашены корреспонденты многих азербайджанских новостных изданий. К сожалению, представителя редакции # среди них не оказалось. То ли мы не пришлись ко двору российского посла, то ли про нас забыли чиновники, готовившие список участников мероприятия…

Согласно опубликованной нашей прессой после брифинга информации, посол Бочарников поговорил с журналистами о причинах задержки открытия сухопутных границ (эпидемиологическая ситуация); о предстоящих мероприятиях, стоящих на двусторонней повестке, — «Планируется проведение различных форумов, продолжатся работы по линии межправительственных комиссий. И для этого есть повод -30-летие дипломатических отношений. Также у нас в планах и политические, и экономические, и гуманитарные контакты»; об обмене бизнес-миссиями между Азербайджаном и Россией, запланированными на текущий год — «Российские регионы сейчас составляют свои планы по осуществлению бизнес-миссий. Можно сказать, что я видел очень солидный перечень регионов, представители которых заинтересованы приехать в Азербайджан и провести такие миссии. Уже в феврале мы ждем делегацию из Удмуртии. По-прежнему интерес к этому региону, конечно, проявляют Астраханская область и Дагестан РФ. В нынешнем году этот обмен будет очень продуктивным»; итогах торгово-экономического взаимодействия Азербайджана и России и объеме российских инвестиций в Азербайджан (4,2 миллиарда долларов); о встречах в верхах лидеров России и Азербайджана (четыре встречи за отчетный период), а также визитах в Москву премьер-министра Али Асадова и спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, и ответных визитах высокопоставленных российских чиновников в Баку.

Единственным, судя по публикациям, вопросом касательно развития процесса по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, на котором российский дипломат акцентировал внимание, стала проблема разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе, касательно чего он отметил, что «Москва разделяет подход и видение президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе». «Трехсторонняя рабочая группа нацелена на скорейшее завершение параметров совместных инфраструктурных инициатив и запуск на Южном Кавказе транспортно-логистических проектов», — сказал Михаил Бочарников.

То есть, анализ опубликованной информации показал, что российский дипломат обошел вниманием самые животрепещущие проблемы, которые интересуют наше общество с учетом решающей роли российской дипломатии в деле окончательного урегулирования армяно-азербайджанского конфликта и ситуации на подконтрольных российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе территориях.

Как известно, азербайджанское общество особо волнуют процессы в самом Нагорном Карабахе, в частности – на подконтрольных России территориях. О чем журналисты # пишут регулярно и ставят вопросы, касающиеся как выполнения пунктов Трехстороннего соглашения, подписанного лидерами России, Азербайджана и Армении в ночь с 9 на 10 ноября 2020 года, так и выходящей за пределы их полномочий деятельности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

И вчера был повод, чтобы задать интересующие нас вопросы напрямую представителю российского МИД в Азербайджане – полномочному послу РФ Михаилу Бочарникову. Однако, к сожалению, мы были лишены возможности задать их российскому дипломату, представляющему Россию в нашей стране, напрямую.

А посему, нам не остается ничего другого, как обратиться к господину Бочарникову со страниц нашего издания.

Итак, уважаемый посол! Позвольте задать вопросы касательно реализации пунктов Трехстороннего соглашения:

Почему, несмотря на объявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта согласно пункту первому означенного соглашения, все еще происходят перестрелки между сторонами конфликта и обе стороны несут потери в живой силе, причем не только в карабахском регионе, но и на армяно-азербайджанской границе? Почему число развернутого согласно третьему пункту вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора миротворческого контингента России и специальной техники превышает в разы заявленное в соглашении количество (1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники)? Почему до сих пор не выполняется положение четвертого пункта соглашения, предусматривающего вывод армянских военных формирований, хотя было заявлено, что они уйдут параллельно с развертыванием миротворческого контингента? Почему все еще не начат согласно седьмому пункту соглашения процесс возвращения внутренне перемещённых лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха, хотя лица армянской национальности возвращаются туда с первых же дней развертывания миротворческой миссии, причем при активном ее содействии? И, наконец, почему все еще не начат согласно девятому пункту процесс разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе? Почему Армения все еще торпедирует открытие транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, хотя Азербайджан с первых же дней вступления в силу соглашения открыл Лачинский коридор? Разве не в обязанности российской миротворческой миссии входит контроль за соблюдением пунктов Трехстороннего соглашения, подписанного президентом России? Или президент российским военным не указ? Не считает ли уважаемый посол, что реализация пунктов соглашения с учетом того факта, что Азербайджан выполняет все принятые на себя обязательства, тормозится армянской стороной, что, естественно, накладывает отпечаток и на азербайджано-российские отношения?

Это вопросы, касающиеся непосредственно самого Трехстороннего соглашения.

Но у нас за 14 месяцев, истекших со дня развертывания миротворческой миссии, накопились и другие вопросы, уже по деятельности самого российского контингента на подконтрольной территории.

И часть их неоднократно поднимал даже сам президент Ильхам Алиев, отметивший 12 января в интервью местным телеканалам, что «моментов, вызывающих раздражение (в деятельности миротворцев – ред), немало». Признав «их позитивную функцию», президент выразил недовольство «незаконными визитами» в регион на глазах миротворческой миссии, приводя в пример незаконный визит в Нагорный Карабах кандидата в президенты Франции Валери Пекресс.

Мы же со своей стороны, уже в который раз, выступая в качестве рупора общественности, хотим спросить – почему российский миротворческий контингент в своей деятельности выходит за пределы своих полномочий, а именно:

— что означает строительство военных городков по типу военных баз?

— почему в Ханкенди созданы филиалы множества госструктур РФ, будто эти территории являются российскими?

— почему обеспечение населения коммунальными услугами и решение гуманитарных вопросов взяла на себя российская сторона, хотя эти задачи входят в компетенцию правительства Азербайджана?

— почему миротворческая миссия занимается активным заселением подконтрольной себе территории армянами и русскими?

— почему на признанных Россией азербайджанскими территориях русский язык объявляется вторым государственным после армянского, почему российский триколор развевается на всех официальных зданиях, почему в Ханкенди проводится парад победы, причем без участия азербайджанских ВС, почему на азербайджанской территории, а именно в Ходжалы появляется парк, где воздвигаются памятники великим российским полководцам и мыслителям, и памятник «воину-освободителю» армян, и, наконец, что означает открытие там «первого православного храма», хотя можно было обойтись часовней для молитв?

PS: Редакция # готова предоставить трибуну российскому послу в Азербайджане Михаилу Бочарникову.